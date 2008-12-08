Дизайн коробки и наклейки для DVD диска

Дизайн продукцииЗакрыт77 заявок637 просмотров
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Нужно выполнить дизайн продукта:

1. коробка dvd диска

2. наклейка на dvd диск

3. сделать картинку продукта для размещения на сайте

15 лет назад
gorelovpetr
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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