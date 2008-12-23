gorelovpetr

Петр Горелов gorelovpetr

 
38 летРоссия/Самара
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн и текст плаката-объявления

    Службе восстановления цифровой информации http://datasv.ru/ необходим плакат формата А3 с отрывными элементами (контакты компании), который будет расклеиваться на остановках. Текстовая часть (пример: " У Вас пропали данные? Удалились фото? Не открываются документы? ...

    Верстка полиграфии28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Продающий текст

    Нужен продающий текст (тема аудиокниги) пример (http://shnbgoh.info/) любительская версия текста (http://gorelovpetr.narod.ru/index.htm) интерисует профессиональное решение. 2) графическое оформление (дизайн, картинки по теме) - дополнительно, но не обязательно.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад