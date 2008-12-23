Нужно выполнить дизайн продукта: 1. коробка dvd диска 2. наклейка на dvd диск 3. сделать картинку продукта для размещения на сайте
Дизайн продукции77 заявок
Закрыт
15 лет назад
Нужно выполнить дизайн продукта: 1. коробка dvd диска 2. наклейка на dvd диск 3. сделать картинку продукта для размещения на сайте
Службе восстановления цифровой информации http://datasv.ru/ необходим плакат формата А3 с отрывными элементами (контакты компании), который будет расклеиваться на остановках. Текстовая часть (пример: " У Вас пропали данные? Удалились фото? Не открываются документы? ...
Нужен продающий текст (тема аудиокниги) пример (http://shnbgoh.info/) любительская версия текста (http://gorelovpetr.narod.ru/index.htm) интерисует профессиональное решение. 2) графическое оформление (дизайн, картинки по теме) - дополнительно, но не обязательно.