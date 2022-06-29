Необходимо разработать дизайн гарантийной карты для сервиса по обслуживанию фар. Размеры карты соответствуют стандартам кредитной карты. Пример дизайна предоставлен. Предоплата приветствуется.
Дизайн логотипа и разработка упаковки
Здравствуйте. Необходимо создать логотип к товарному знаку и разработать упаковку (есть идея но нужно ее оформить красиво), продажа презервативов, лубрикантов, секс игрушек бренд. Разработка упаковки нужна для презервативов.
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