Приватный проект для Елены Белявской

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка126 просмотров

Доработать знак

14 лет назад
garmonia
Ирина 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DOLCEDOLCEVITA
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Эт а девушка просто восхищает своим талантом, не прошло и 15-ти минут - все готово и работа выполнена на 100 % . Спасибо.
Как всегда, работать с Ириной - одно удовольствие. Все на высшем уровне. Всем желаю таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

DOLCEDOLCEVITA
39 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад

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