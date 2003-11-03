Требуется создание шаблона(1 страница),скрипты имеются,

для сайта по деревообработке и строительству дер. домов

на странице должна быть зона меню 5-10 разделов и место для информации (в качестве информации будут тексты, небольшие таблицы и фотографии ),

Сайт будет на нескльких языках, но достаточно русского варианта.

Если в картинках будут надписи, нужны исходники в .psd формате

При выборе исполнителя хотелось бы увидеть портфолио.

(скриншоты .jpg без контактной информации)

Должно быть презентабельно, красиво, приятно для глаз.

Сайты близкие по теме, это не значит, что их стоит копировать :-)

http://www.darblaywood.com/darblay.htm

http://www.pacific-maisonsbois.com/index2.htm

http://www.ecobatisseurs.fr/sommaire.htm

http://ambiancebois.free.fr/expliq.htm

http://www.canadian-wood-homes.com/

http://www.archiserv.fr/bm.archi/