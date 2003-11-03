Шаблон(дизайн) для сайта по деревообработке и строительству дер.домов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок1081 просмотр

Требуется создание шаблона(1 страница),скрипты имеются,

для сайта по деревообработке и строительству дер. домов

на странице должна быть зона меню 5-10 разделов и место для информации (в качестве информации будут тексты, небольшие таблицы и фотографии ),

Сайт будет на нескльких языках, но достаточно русского варианта.

Если в картинках будут надписи, нужны исходники в .psd формате

При выборе исполнителя хотелось бы увидеть портфолио.

(скриншоты .jpg без контактной информации)

Должно быть презентабельно, красиво, приятно для глаз.

Сайты близкие по теме, это не значит, что их стоит копировать :-)

http://www.darblaywood.com/darblay.htm

http://www.pacific-maisonsbois.com/index2.htm

http://www.ecobatisseurs.fr/sommaire.htm

http://ambiancebois.free.fr/expliq.htm

http://www.canadian-wood-homes.com/

http://www.archiserv.fr/bm.archi/

22 года назад
stevzak
Степан 
53 года
22 года в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

w3master
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
22 года назад
$30
5 дней
Подошли к исполнению заказа четко и по деловому, в оговоренные сроки и сумму уложились. Среди исполнителей проекта можно выделить хорошую работу дизайнера.

Заявки фрилансеров

w3master
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
22 года назад