w3master

Гость w3master

 
NaN лет
20 лет на фриланс-бирже
Был
20 лет назад

Контактное лицо: Бормотов Иван

Опыт работы - 3 года.

Навыки: растровая и векторная графика; 3D; флэш; промоушн; веб-программирование.

Отзывы заказчиков
bvks
45 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
19 лет назад
Дизайн арт-сайта
Результатом довольны. Качественно и оперативно. Спасибо.
Очень понравилось сотрудничать. Заказчик всегда хорошо и понятливо объяснял что нужно делать. Оплата была получена полностью и в срок.
Ответный отзыв
stevzak
Степан 
52 годаЭстония
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
8 баллов
20 лет назад
Шаблон(дизайн) для сайта по деревообработке и строительству дер.домов
Подошли к исполнению заказа четко и по деловому, в оговоренные сроки и сумму уложились. Среди исполнителей проекта можно выделить хорошую работу дизайнера.