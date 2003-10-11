Контактное лицо: Бормотов Иван
Опыт работы - 3 года.
Навыки: растровая и векторная графика; 3D; флэш; промоушн; веб-программирование.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
19 лет назад
Результатом довольны. Качественно и оперативно. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать. Заказчик всегда хорошо и понятливо объяснял что нужно делать. Оплата была получена полностью и в срок.
$30
8 баллов
20 лет назад
Подошли к исполнению заказа четко и по деловому, в оговоренные сроки и сумму уложились. Среди исполнителей проекта можно выделить хорошую работу дизайнера.