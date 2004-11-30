Дизайн арт-сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок631 просмотр

Дизайн арт-сайта. Требуется дизайн главной страницы (она будет на 3-х языках) + дизайн нескольких внутренних страниц (дизайны внутренних страниц будут отличаться только одной картинкой), скрипты, наполнение сайта информацией и т.п. не требуется. Главное - дизайн должен быть "легким". Ждем ваших предложений.

21 год назад
bvks
47 лет
21 год в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

w3master
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
21 год назад
$50
3 дня
Результатом довольны. Качественно и оперативно. Спасибо.
Очень понравилось сотрудничать. Заказчик всегда хорошо и понятливо объяснял что нужно делать. Оплата была получена полностью и в срок.

Заявки фрилансеров

w3master
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
21 год назад

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