Требуется разработать уникальный дизайн для ролевой онлайн игры Pets Arena. Откройте сайт игры, создайте свой вариант дизайна и представьте его. Лучший дизайнер будет приглашен к дальнейшему сотрудничеству в проекте.
Дизайн арт-сайта
Дизайн арт-сайта. Требуется дизайн главной страницы (она будет на 3-х языках) + дизайн нескольких внутренних страниц (дизайны внутренних страниц будут отличаться только одной картинкой), скрипты, наполнение сайта информацией и т.п. не требуется. Главное - дизайн должен быть "легким". Ждем ваших предложений.
Выбранный исполнитель
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