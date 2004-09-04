Требуется разработать дизайн для биржи рекламных мест, включая главную страницу и шаблон внутренней страницы. Ожидается качественное исполнение и оригинальные идеи. Портфолио обязательно.
Дизайн сайта для конкурса красоты
Нужен дизайн сайта конкурса красоты.
Рассмотрению подлежат предложения, удовлетворяющие следующим условиям:
- работа в Adobe Photoshop 8.0,
- 2 предварительных мокапа дизайна (jpg),
- резка PSD и HTML кодинг выполяется Разработчиком,
- по завершении работы Разработчик предоставляет Заказчику все PSD файлы, относящиеся к проекту.
Чтобы увидеть сайт, внесите в файл hosts строку:
67.15.24.131 festivaldiva.matrix.com
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