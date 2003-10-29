Требуется разработать профессиональный веб-дизайн для Украинской баннерной сети BADYa.net. Дизайн должен соответствовать сети и подчеркивать украинскую тематику. Учитывайте срочность выполнения задания. Обращаем внимание, что заявки принимаются только от профессиональных разработчиков.
Логотип сайта TmLand.ru
логотип сайтаTmLand.ru
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