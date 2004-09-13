Требуется разработка дизайна сайта консалтинговой компании, занимающейся бизнес-тренингами по ораторскому мастерству. Дизайн должен быть стильным, строгим, креативным и эргономичным, без использования flash и тяжёлых элементов.
Native English
Дизайн сайта посвященного изучению английского языка.
Всвязи с развитием проекта и его переходом на более высокий уровень (новое имя, хостинг) необходимо создание нового дизайна (редизайн) для сайта http://enative.narod.ru.
Требования:
- Легкий, простой, эргономичный, строгий, стильный дизайн (без излишеств и flash);
- Приятная для глаз цветовая схема с плавными переходами цветов и добавлением новых графических элементов;
- Лого вверху слева (легкий);
- Баннер 480*68 вверху справа;
- Желательно (но необязательно) использование горизонтального меню (пример: study.ru);
Основные рубрики проекта: Форум, Теория, Практика, Extra (магазин).
Первоначально требуется создание дизайн-макета главной страницы для его утверждения и дальнейшей работы (возможно увеличение оплаты).
Выбранный исполнитель
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