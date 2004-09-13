Дизайн сайта посвященного изучению английского языка.

Всвязи с развитием проекта и его переходом на более высокий уровень (новое имя, хостинг) необходимо создание нового дизайна (редизайн) для сайта http://enative.narod.ru.

Требования:

- Легкий, простой, эргономичный, строгий, стильный дизайн (без излишеств и flash);

- Приятная для глаз цветовая схема с плавными переходами цветов и добавлением новых графических элементов;

- Лого вверху слева (легкий);

- Баннер 480*68 вверху справа;

- Желательно (но необязательно) использование горизонтального меню (пример: study.ru);

Основные рубрики проекта: Форум, Теория, Практика, Extra (магазин).

Первоначально требуется создание дизайн-макета главной страницы для его утверждения и дальнейшей работы (возможно увеличение оплаты).