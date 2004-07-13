Отзывы заказчиков
$300
1 балл
19 лет назад
После первого знакомства пришло полное разочарование. Разработчики явно переоценили свои возможности. Продинамили два с половиной месяца и все безрезультатно. Просто отвратительное отношение к работе - не отвечают на письма, дают пустые обещания и т.п.
$50
9 баллов
19 лет назад
Отличные ребята. К поставленной задаче подошли профессионально. Первый вариант дизайна был готов на следующий день. Очень порадовала верстка законченного дизайн-макета (в html получилось все как на картинке). Все замечания и доработки выполнялись своеврем