Разработка магазина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок451 просмотр

Требуется создание эл. магазина по продаже фильмов и аудиокниг.

Скрипт магазина будет разрабатываться в соответствии с присланным описанием (стандартные скрипты не подойдут).

Предполагается следующее:

- нестандартный дизайн;

- удобная корзина (пример - ozon.ru);

- подсчет стоимости и пр. расходов;

- учет заказов;

- интерактивная форма заказа;

- проверка посетителей по IP и cookie;

- .....

Ждем Ваших предложений.

21 год назад
enative
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

prodin
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$300
21 день
После первого знакомства пришло полное разочарование. Разработчики явно переоценили свои возможности. Продинамили два с половиной месяца и все безрезультатно. Просто отвратительное отношение к работе - не отвечают на письма, дают пустые обещания и т.п.

Заявки фрилансеров

prodin
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад

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