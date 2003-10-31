Нужен интернет магазин цифровых товаров типа WMSHOP но только чтобы все данные хронились не в файлах а в MySQL.

Это сделать легко просто у меня времени нет, а скрипт позарез нужен.

Вот ссылка на начальный скрипт WMSHOP http://netzona.nm.ru/bazaskr/wmshop.rar

Скрипты еще нужно сделать чтобы они в точности соответствовали дизайну сайта http://planetawm.pp.ru