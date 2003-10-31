Необходимо создать интернет-магазин с возможностью мгновенной доставки товаров. В проект входит разработка удобного интерфейса и интеграция с логистическими службами для обеспечения быстрой обработки заказов и доставки.
Интернет магазин цыфровых товаров
Нужен интернет магазин цифровых товаров типа WMSHOP но только чтобы все данные хронились не в файлах а в MySQL.
Это сделать легко просто у меня времени нет, а скрипт позарез нужен.
Вот ссылка на начальный скрипт WMSHOP http://netzona.nm.ru/bazaskr/wmshop.rar
Скрипты еще нужно сделать чтобы они в точности соответствовали дизайну сайта http://planetawm.pp.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Интернет-магазины7 заявокЗакрыт22 года назад
- $100
Требуется разработать скрипт для интернет-магазина на PHP с интегрированным дизайном. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования. Ожидается создание полного решения для управления продуктами и заказами.Интернет-магазины18 заявокЗакрыт22 года назад
- $500
Требуется разработать скрипт интернет-магазина с администраторским интерфейсом и трехуровневой системой каталогов. Заказы должны заноситься в базу данных. Настройка будет выполнена самостоятельно.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт22 года назад
- $600
Разработка интернет-магазина для продажи цифровой техники. Включает в себя создание функционала для представительства фирмы, удобный интерфейс и возможность онлайн-покупок.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен22 года назад
- $1000
Разработайте интернет-магазин с возможностью оплаты через Web Money. Необходимо создать скрипты для игр, поддерживающие данную платежную систему. Ожидаются решения по интеграции и функционалу магазина.Интернет-магазины18 заявокЗакрыт22 года назад
Разработка интернет-магазина для продажи архивов (zip/rar) с доступом к файлам после оплаты. Необходима интеграция с системами e-gold и WM, реализация партнерской программы. Желателен Unix-хостинг и MySQL. Дизайн не обязателен.Интернет-магазины26 заявокЗакрыт21 год назад
- $30
Откройте для себя интернет-магазин, специализирующийся на продаже дисков с фильмами в формате mpeg 4. У нас вы найдете широкий ассортимент фильмов для домашнего просмотра.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт22 года назад