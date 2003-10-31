Требуется разработать скрипт для интернет-магазина на PHP с интегрированным дизайном. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования. Ожидается создание полного решения для управления продуктами и заказами.
Интернет-магазин с мгновенной доставкой!
интернет-магазин с мгновенной доставкой!
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