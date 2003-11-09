Требуется разработка сайта аукциона для интернет-магазинов. Необходимо создать функционал и дизайн, соответствующий современным требованиям. Предпочтительно резиденты Санкт-Петербурга.
Магазин - доска
даже не знаю как назвать что то по типу "интернет магазин для всех"
принцип для пользователей интернет все выглядет как обыкновенный интернет
магазин т.е. разделы товаров, товары, их фото, описание, цена, если есть то
указанные скидки и т.д. - вообщем все что есть в любом магазине. Но
наполнение этого магазина ведут те кому нужно что то продать (по принципу
сейчас популярных "магазинов и с мгновенной доставкой " т..е. любой кому
надо что то продать регистрируется, заполняет все нужные графы и получает
свой аккаунт - где потом и будет получать всю информацию о том кто хочет
купить его товар (т.е. пройдет процедуру заказа товара) состоянии своего
счета в системе, причем все расчеты , доставка, договоренности будут идти
уже мимо магазина, т.е. продавец в своем аккаунте получит всю информацию о
покупателе, а потом обычными телефоном, email почтой или еще как будет
связываться с покупателем сам, мы предоставляем только место для состыковки
покупателя и продавца. За пользование этой системой продавец обязан будет
платить копейки но платить и реализовано это должно так быть, после
регистрации он переведет сумму на свой счет в системе (любой способ) и как
только покупатель нажмет при заказе товара кнопку окончания оформления
заказа, то с продавца, точнее с его счета будет сниматься какая то условная
еденица, и только после этого вся информация о покупателе будет доступна
ему. Это только в кратце ...
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