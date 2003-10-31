Pinshop.ws предлагает широкий выбор пин-кодов для белорусских интернет-провайдеров и сотовых операторов. Варианты доставки включают e-mail, SMS и WMID. Зарегистрированные пользователи получают скидки и дополнительные возможности для покупок. На сайте представлены статистика продаж и лидеры продаж, а также удобная админ-панель для управления контентом.