Требуется вебдизайнер для постоянного сотрудничества с знанием Photoshop и творческим мышлением. Работа удаленная с попроектной оплатой. Наличие портфолио и выполнение сроков обязательны. Желателен опыт удаленной работы и умение рисовать от руки. Возможность перевода на штатную основу и бонусов за проекты.