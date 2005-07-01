doctor

Gii All doctor

 
48 летИзраиль
20 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

ICQ 210-786-632

Отзывы фрилансеров
VolhovM6
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Изменение готового скрипта на php
Заказчик положительный. Задачи ставит четкие и ясные.
Отлично работал, я доволен! Исполнительный, ответственный! Буду работать с ним еще
Ответный отзыв
sny
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Грабер динамически меняющехся обьявлений
Работы было мало. Заплатил достаточно. Буду работать с ним ещё.
Хорошо справился с заданием четко и быстро
Ответный отзыв
SunDrop
41 годУкраина
20 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$10
10 баллов
19 лет назад
Дороботать небольшой ява скрипт для поиска в сети
Деньги получил быстро и вовремя. Задача была поставлена корректно. Вцелом работа очень понравилась!!!
добросовестно работал дороботал и дописал скрипт я остался доволен его работай
Ответный отзыв