Изменение готового скрипта на php немного изменить скрипт, работа с функцией $data = eregi_replace
- $10Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Грабер динамически меняющехся обьявлений javascript ajax rssticker icq 210786632Завершен16 лет назад
- $250
НА ОДНОМ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ И ДОПИСАТЬ НЕХВАТАЮЩИЙ КОД, И ПРИМЕНИТЬ ДИЗАЙН КО ВСЕМУ САЙТУ КОТОРЫЙ СТОИТ ОТДЕЛЬНО. НА ВТОРОМ САЙТЕ?- ТРЕБУЕТЬСЯ ПЕРЕПИСАТЬ КОД, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ. P/S НУЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ. ПИСАТЬ СЮДА ICQ 210-786-632Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
ТРЕБУЕТЬСЯ ДОРАБОТАТЬ ДВА САЙТА НА ОДНОМ ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ И ДОПИСАТЬ НЕХВАТАЮЩИЙ КОД, И ПРИМЕНИТЬ ДИЗАЙН КО ВСЕМУ САЙТУ КОТОРЫЙ СТОИТ ОТДЕЛЬНО. НА ВТОРОМ САЙТЕ?- ТРЕБУЕТЬСЯ ПЕРЕПИСАТЬ КОД, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ. P/S ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
надо доработать сайт и исправить ошибки (sranet.ru ), написан на php icq 210786632Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $70
ДОРАБОТКА И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, САЙТА НА ПХП ДОРАБОТКА ЗАКЛЮЧАЕТЬСЯ В ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК И МОЖЕТ В ДОРОБОТКЕ И ДОПИСАНИИ СКРИПТОВ ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА, ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ШАБЛОННОГО ДИЗАЙНА И ПОДГОНКА ЕГО ДОБОВЛЕНИЕ К УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СКРИПТОВ ГОТОВОЙ CMS СИСТЕМЫ САЙТ ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
небольшая переработка сайта на phpВеб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
ДОСКА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ многоязычность (для проф-студий)Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $200
набираю группу 4 человек, толковых ребят энтузиастов готовых первое время поработать за небольшие деньги почти бесплатно, но в дольнейшем при развитии системы хороший заработок, соучередительство, проценты есть несколько идей есть концепция развития есть небольшой бюджет под ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
требуеться доработать разделы каталога такие как: магазин-это соединненные партнерские магазины в один со своей корзиной и поискот подробнее в тз(скрипты некоторых партнерских магазинов готовы) статистический раздел каталога-упростить и дополнить функциями в эдмин панели общие ощибки по каталогу ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
ВЕБ-ДИЗАЙН И мелкая дороботка сайта эротической направлености установка баз данных mysql erotica.co.uaДизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
перевод на иврит сайта доски обявлений по продаже автомобилейПереводы5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
требуеться дороботать сайт metrox.ru нужно дописать раздел Affiliates точное подобие Affiliate.ru (можно переделать или поставить уже готовый бесплатный подходящий скрипт) исправить ошибки в разделе справочник ( ошибки мелочевые связанные с ява скрипт кодом) раздел магазин дороботать основнубю страницу раздела ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
главное -это очень серьезный проэкт к которому следует относиться более чем серьезно и ответствено. все должно быть выполнено красиво точно и в срок, без каких либо мельчайших проблем, поэтому приглашаются опытные профессионалы или лучше студии ...Веб-программирование26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
все дороботки мелочевые надо припарковать один домен к другому и обьединить два сайта связав с простым готовым дизайном и добавить блок статьи (простенького скипта-бесплатного) и все превести в визуальный порядок и убрать ошибки ------------------ к сайту каталогу icapital.com.ru припорковать ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
нужен програмист php для доработки сайта-портала знание пхп и класов на высоком уровне большая половина сайта уже готова бютжет 150-200$ посмотреть проэкт isranet.ruСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт18 лет назад
- $150Закрыт18 лет назад
- $150
требуеться флешер с хорошим знанием action script и php для создания игр и переработки существующих серьезный человек другие знания и хорошее портфолио приветствуютьсяЗакрыт18 лет назад
- $200
куплю готовый рабочий сайтЭкономика и Право17 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
куплю готовый коммерческий интернет ресурс заинтерисован в готовом игровом сайте - казино не партнерского происхождения (ставляйте какие небудь данные в вашем партфолио чтоб можно было вас найти)Экономика и Право3 заявкиЗакрыт19 лет назад