Дороботать небольшой ява скрипт для поиска в сети

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка930 просмотров

дороботать небольшой ява скрипт для поиска в сети

21 год назад
doctor
Gii All 
49 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

SunDrop
42 года
21 год в сервисе
Был
15 лет назад
21 год назад
$10
3 дня
добросовестно работал дороботал и дописал скрипт я остался доволен его работай
Деньги получил быстро и вовремя. Задача была поставлена корректно. Вцелом работа очень понравилась!!!

Заявки фрилансеров

SunDrop
42 года
21 год в сервисе
Был
15 лет назад
21 год назад

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