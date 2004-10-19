OS Itentification script

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки219 просмотров

I tak mne nujen script kotoruie ja pudu postawit na web site.

Etot script opredeljat esli u usera est Win XP Sp1 ili Win XP Sp2.

EXAMPLE: Esli u usera est for example Win XP Sp1

togda script automaticheskii otprawljaet ego na index1.php, a esli u

nego est Win XP Sp2 togda script automaticheskii otprawljaet ego na index2.php

Esli u usera est drugoi OS togda script otprawljaet automaticheskii otprawljaet ego na index3.php

Sorry, russian is not my native language :)

I will pay with WebMoney AFTER the job is done and I see a working demo.

PHP
21 год назад
mcdowell
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

BannerLing
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

BannerLing
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад

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