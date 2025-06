I tak mne nujen script kotoruie ja pudu postawit na web site.

Etot script opredeljat esli u usera est Win XP Sp1 ili Win XP Sp2.

EXAMPLE: Esli u usera est for example Win XP Sp1

togda script automaticheskii otprawljaet ego na index1.php, a esli u

nego est Win XP Sp2 togda script automaticheskii otprawljaet ego na index2.php

Esli u usera est drugoi OS togda script otprawljaet automaticheskii otprawljaet ego na index3.php

Sorry, russian is not my native language :)

I will pay with WebMoney AFTER the job is done and I see a working demo.