Нужно создать (или доработать существующий уже включающий почти полную админскую форму) движок виртуальной художественной галереи.

Галерея расчитана на несколько десятков авторов, возможность различных манипуляций с картинами, регистрацию зрителя/покупателя, подбор рамы.

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ для того, чтобы составить представление об объеме работ (существующая картинная галерея, администраторская панель и ВСЕ необходимые шаблоны) есть

на http://www.velikorossy.ru

Срок 2-3 недели.

К сожалению были случаи когда люди проявляли интерес, но потом пропадали, поэтому

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА обращаться ТОЛЬКО после тщательного изучения материала и ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СПОСОБНЫ ВЫПОЛНИТЬ ДАННОЕ ЗАДАНИЕ.