Нужно написать счетчик-рейтинг для сайта fanats.ru

Зарегистрировавшись, участник вставляет себе на страницу код счетчика, и участвует в рейтинге (ранжирование по хостам).

Подобный счетчик-рейтинг уже был написан, но при регистрации участников более 70 давал большую нагрузку на сервер, и был отключен. Второй раз эту граблю хотелось бы обойти:)