Нужен счетчик-рейтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт15 заявок426 просмотров

Нужно написать счетчик-рейтинг для сайта fanats.ru

Зарегистрировавшись, участник вставляет себе на страницу код счетчика, и участвует в рейтинге (ранжирование по хостам).

Подобный счетчик-рейтинг уже был написан, но при регистрации участников более 70 давал большую нагрузку на сервер, и был отключен. Второй раз эту граблю хотелось бы обойти:)

21 год назад
igor607
Иван 
53 года
21 год в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

land
21 год в сервисе
Был
10 лет назад
21 год назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

land
21 год в сервисе
Был
10 лет назад
21 год назад

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