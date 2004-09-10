Требуется профессионал по MS Excel для срочной разработки интерактивной таблицы. Необходимо создать 3 формы: 2 для ручного заполнения и 1 с автоматической интеграцией данных. Срок выполнения - 2 дня. Важно быть на связи в дневное время для быстрого выполнения проекта.