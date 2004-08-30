Ищется модератор для молодежно-развлекательного сайта Sexiest.ru. Обязанности включают раскрутку проекта, создание баннеров, работу с поисковиками и улучшение контента. Знание PHP желаемо. Оплата 100 USD в месяц. Требуется креативность и понимание целевой аудитории.
Необходим почтовый интерфейс
Необходимо написать скрипт регистрации пользователей
Тоесть мне нужен почтовый сервер с web интерфейсом
Заявки фрилансеров
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