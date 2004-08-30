Необходим почтовый интерфейс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок346 просмотров

Необходимо написать скрипт регистрации пользователей

Тоесть мне нужен почтовый сервер с web интерфейсом

21 год назад
web_grand
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется модератор для ваб-проекта www.sexiest.ru

    $1000

    Ищется модератор для молодежно-развлекательного сайта Sexiest.ru. Обязанности включают раскрутку проекта, создание баннеров, работу с поисковиками и улучшение контента. Знание PHP желаемо. Оплата 100 USD в месяц. Требуется креативность и понимание целевой аудитории.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Разработка биржы рекламных мест по типу mestkom.ru

    $200

    Требуется разработать биржу рекламных мест, аналогичную mestkom.ru. Использовать технологии PHP и MySQL для создания функционала. Ожидается проработка архитектуры и дизайна платформы.

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Установка cgi скриптa iAffiliate

    Требуется установить CGI-скрипт iAffiliate на субдомен с учетом оптимизации директорий хостинг-аккаунта для поддержки CGI. Есть инструкция разработчика на английском языке.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Модификация paid-to-read скрипта - вариант 3

    Необходима модификация paid-to-read скрипта с добавлением новых функций. Требуется реализация таргетинга email-рассылок по странам, блокировка регистрации с одного IP, возможность выбора интересов в админке и другие изменения. Оплата через PayPal.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Модификация paid-to-read скрипта - вариант 2

    Требуется модификация paid-to-read скрипта с добавлением различных опций, включая блокировку регистрации с одного IP, разные цены за рекламу, создание логинов пользователями, ротацию баннеров и автоматизацию обработки пользователей с одинаковыми IP. Оплата через PayPal.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    21 год назад

  • Модификация paid-to-read скрипта - вариант 1

    Требуется модификация paid-to-read скрипта с добавлением функций: таргетинг по странам, новые интересы, графика в email, дополнительная реклама, автоматизация удаления рекламы, новые поля на странице подтверждения регистрации и конкурсные email. Оплата осуществляется через PayPal.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    21 год назад

  • Нужна доработка баннерной сети

    $5

    Требуется доработка баннерной сети с использованием языка программирования Perl. Имеются готовые скрипты, которые необходимо адаптировать и улучшить. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    21 год назад

  • Сайт обмен ссылками

    Требуется разработка движка для сайта обмена ссылками с акцентом на безопасность и быстродействие. Скрипт должен быть безопасным для использования на сторонних сайтах и не нагружать сервер. Ожидается ручная работа над проектом.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Небольшой проэкт

    $20

    Требуется разработать сайт с системой регистрации пользователей и возможностью пополнения счета через WebMoney. При нажатии на объект должна списываться определенная сумма со счета пользователя, а также должна быть реализована общая статистика нажатий для всех пользователей. Необходимо предоставить руководство по установке и настройке проекта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Скрипт сайта оплаты за клики, просмотр электронной почты и регистрации с па

    Создание скрипта сайта, включающего авторегистрацию пользователей в два этапа с проверкой e-mail и сбором данных. Реализация секций оплаты за клики и регистрации, инбокса для почты, реферальных ссылок и статистики заработков. Также предусмотрена функция запроса выплат и разделение статистики по типам заработка.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    21 год назад