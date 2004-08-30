Требуется разработать сайт с системой регистрации пользователей и возможностью пополнения счета через WebMoney. При нажатии на объект должна списываться определенная сумма со счета пользователя, а также должна быть реализована общая статистика нажатий для всех пользователей. Необходимо предоставить руководство по установке и настройке проекта.