Требуется доработка баннерной сети с использованием языка программирования Perl. Имеются готовые скрипты, которые необходимо адаптировать и улучшить. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.
Модификация paid-to-read скрипта - вариант 1
Добавочные опции:
1. targeting of emails by countries
2. adding more interests from admin panel
3. placing graphics into emails
4. additional advertising package for page links and top sponsors with statistics (like for banner impressions). note: top sponsors are non-paid links in paid emails below paid link.
5. automated disappearing signup ads from the "paid signups" page after
confirmation (today they stay). sorting of them by price (ads with highest prices
on top)
6. new field on "signup confirmation" page: "your username on [my url]" with adding of this in advertiser's statistics too. blocking of confirmation if one of fields is not filled (today it
works if the field "[advertiser url]" is not filled)
7. contest emails (X of randomly choosed members receive credit)
Оплата через PayPal
Demo site is at http://myptr.yourpaidtoread.com
admin is at http://myptr.yourpaidtoread.com/admin
trial member ID#: 1 pass: 1111
Thanks. Alex.
Заявки фрилансеров
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