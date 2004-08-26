Модификация paid-to-read скрипта - вариант 1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка329 просмотров

Добавочные опции:

1. targeting of emails by countries

2. adding more interests from admin panel

3. placing graphics into emails

4. additional advertising package for page links and top sponsors with statistics (like for banner impressions). note: top sponsors are non-paid links in paid emails below paid link.

5. automated disappearing signup ads from the "paid signups" page after

confirmation (today they stay). sorting of them by price (ads with highest prices

on top)

6. new field on "signup confirmation" page: "your username on [my url]" with adding of this in advertiser's statistics too. blocking of confirmation if one of fields is not filled (today it

works if the field "[advertiser url]" is not filled)

7. contest emails (X of randomly choosed members receive credit)

Оплата через PayPal

Demo site is at http://myptr.yourpaidtoread.com

admin is at http://myptr.yourpaidtoread.com/admin

trial member ID#: 1 pass: 1111

Thanks. Alex.

21 год назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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