Разработка и встраиванеи в готовый проект системы личных кабинетов клиентов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок316 просмотров

Необходимо разработать систему позволяющую клиентам компании просматривать выставленные ему счета и сообщения для него.

Вся информация о счетах и фактах оплаты поступает из 1С в полуавтоматическом режиме, путем закачки тексового файла с необходимой информацией.

Задача - разработать интерфейс управления пользователями, разработать структуру базы данных, загрузку информации в эту базу.

21 год назад
weyk
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

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Нет заявок фрилансеров

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