Необходимо сделать ряд работ по проекту www.100L.ru:

- доделать интерфейс для ввода доп. информации по товарам и сделать вывод на сайте

- сделать систему заказа товаров с постингом заказа в базу и пересылкой сообщения на email

- автоматизировать разделы новости, статьи.

- сделать вывод TOP10

В дальнейшем может возникнуть необходимость в установке гостевой книги и голосований.

Необходимо разобраться в работающем коде и сделать дальнейшие изменения, не нарушая стиля кодирования.

Пожалуйста, указывайте сделанные вами работы.

Преимуществом будет опыт в создании эл.магазинов.

Все необходимые исходники (код, база) будут предоставлены.