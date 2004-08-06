Требуется разработка небольшого сайта для сбора новостей от клиентов. Сайт должен включать функции регистрации и авторизации пользователей, возможность модерации контента и отображения новостной ленты. Необходимо также установить сайт на хостинг и обеспечить обучение по обновлению материалов.
Доработки по проекту www.100L.ru
Необходимо сделать ряд работ по проекту www.100L.ru:
- доделать интерфейс для ввода доп. информации по товарам и сделать вывод на сайте
- сделать систему заказа товаров с постингом заказа в базу и пересылкой сообщения на email
- автоматизировать разделы новости, статьи.
- сделать вывод TOP10
В дальнейшем может возникнуть необходимость в установке гостевой книги и голосований.
Необходимо разобраться в работающем коде и сделать дальнейшие изменения, не нарушая стиля кодирования.
Пожалуйста, указывайте сделанные вами работы.
Преимуществом будет опыт в создании эл.магазинов.
Все необходимые исходники (код, база) будут предоставлены.
Заявки фрилансеров
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