Требуется создать партнерскую программу с функцией аккаунтов и статистикой кликов и продаж. Необходима работа с текстовыми базами данных. Подробности будут обсуждены в процессе.
Возможно ли автоматич. обновлять новости беря их постоянно с другого сайта
Возможно ли автоматич. обновлять новости беря их постоянно с другого сайта без моего вмешательства
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