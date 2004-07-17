Возможно ли автоматич. обновлять новости беря их постоянно с другого сайта

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок335 просмотров

Возможно ли автоматич. обновлять новости беря их постоянно с другого сайта без моего вмешательства

21 год назад
abctm
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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