Необходимо разработать граббер, который будет автоматически извлекать фотографии с другого сайта и вставлять их на вашу страницу. Ожидается качественная реализация с учетом особенностей целевого сайта. Проект требует навыков веб-программирования и умения работать с API или парсерами.