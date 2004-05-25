Netelectro

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок184 просмотра

Реконструкция портала, программирование дополнительных сервисов.

21 год назад
netelectro
Александр 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт

    Требуется разработка скрипта для размещения вакансий и резюме на сайтах трудоустройства. Обязательное наличие функций регистрации и авторизации для работодателей и соискателей, личных кабинетов, административного интерфейса для управления аккаунтами и сайтами. Скрипт должен поддерживать возможность добавления дополнительных модулей.

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Чат

    Требуется разработать веб-чат с функциями обмена сообщениями. Необходимо создать интерфейс пользователя и серверную часть для обеспечения функциональности. Ожидается работа с современными технологиями веб-разработки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    21 год назад

  • Парсер обменников

    $50

    Требуется создать PHP-скрипт, который будет регулярно запускаться через crontab для парсинга обменников, таких как ROBOXchange и RSchange. Скрипт должен собирать данные о текущих курсах и резервах, сохраняя информацию в базе данных MySQL. Важно, чтобы код был качественно написан с комментариями для удобства дальнейшего редактирования.

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Скрипт для службы знакомств

    $500

    Требуется разработать скрипт для службы знакомств с уникальной партнерской программой. Будет предоставлена идея дизайна и аналог сайта. Необходимо создать индивидуальное решение, избегая стандартных скриптов. Ожидается профессиональный подход и внимательность к деталям.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Автоматический обменный пункт.

    Требуется разработка автоматического обменного пункта для обмена валют E-GOLD, WMZ и WMR. Система должна включать граббер информации о курсах с нескольких сайтов, автоматическую рассылку новостей и возможность подписки. Необходима админ-зона для управления комиссиями и аккаунтами, а также система отчетности и уведомлений. Поддержка ручного обмена и SMS-уведомлений.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Пункт обмена e-валют

    Требуется разработка автоматизированного обменного пункта e-валют с поддержкой E-GOLD, WMZ и WMR. Необходимы функции грабера для сбора курсов с сайтов, автоматическая рассылка новостей, админ-зона для управления комиссиями и кошельками, а также система отчетности и оповещений. Проект должен быть реализован на PHP и MySQL.

    MySQLPHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Php,perl программист для разового и постоянного сотрудничества

    $200

    Ищется программист с опытом работы в PHP и Perl для разового и постоянного сотрудничества. Кандидат должен иметь доступ в интернет круглосуточно, быть на связи и выполнять проекты в срок. Оплата производится через WebMoney.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    21 год назад

  • Java Video on WEB

    $150

    Создайте передающее приложение на основе Java Media Framework для работы в Windows, которое будет снимать изображение с видеокамеры и звук с звуковой карты. Настройте параметры через конфигурационный файл: размер изображения, bitrate, audio & video codec, Frame Rate и другие. Также разработайте принимающий апплет для воспроизведения видео и аудио в переданном формате.

    Java
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    21 год назад

  • Скрипт для обменника

    $20

    Требуется разработка скрипта или программы для мониторинга выгодных курсов на обменнике wm.exchanger.ru. Скрипт должен уведомлять о появлении лучших предложений, чтобы можно было оперативно реагировать на изменения курса.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    21 год назад