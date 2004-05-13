Приветствую.

Нужно написать скрипт на PHP, который будет запускаться в crontab с некоторой периодичностью и парсить обменники (ROBOXchange, RSchange и т.д.), собирать информацию о текущих курсах и резервах и сохранять всю эту информацию в БД (MySql).

Скрипт должен быть написан умело и с комментариями, чтобы в нем можно было легко разобраться и дополнить, при необходимости.

Если есть вопросы, пишите в форум.