Необходимо разработать функционал сортировки списка сайтов с возможностью выбора отображения по 25, 50 или 100 элементов на странице. Ожидается создание удобного интерфейса для пользователей, позволяющего легко переключаться между вариантами отображения.
Скрипт для обменника
Нужен скрипт или программка, которая может отслеживать появление выгодного курса на обменнике http://wm.exchanger.ru/asp/wmlist.asp и сигнализировал какм-либо образом мне.
Выбранный исполнитель
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