Есть апплет. Отллично работает под appletviewer от j2sdk,

однако при запуске IE 6.0 Один из Thead`ов не запускается (долго отлавливал, пока нашел в чем дело). Есть подозрение, что у MS JVM есть ограничение на колличество Thread`ов. Нужен спец, который этот апплет заставит нормально работать. Скорее всего нужно два трида обьединить в один. Аплет обеспечивает отображение потокового видео и базовые и промежуточные кадры отображаются в разных тридах. Также возможно, что они друг другу мешают....

Вообщем нужне чел, реально секущий именно в яве под МС. Оплата в зависимости от сложности проблемы. То есть, если там надо пол аплета переписывать, то она естесвенно будет выше. 50$ - это в случае, если удастся отделаться несколькими изменениями кода.