Нужен спец по Java-Appletam. Необходима модификация апплета.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка307 просмотров

Есть апплет. Отллично работает под appletviewer от j2sdk,

однако при запуске IE 6.0 Один из Thead`ов не запускается (долго отлавливал, пока нашел в чем дело). Есть подозрение, что у MS JVM есть ограничение на колличество Thread`ов. Нужен спец, который этот апплет заставит нормально работать. Скорее всего нужно два трида обьединить в один. Аплет обеспечивает отображение потокового видео и базовые и промежуточные кадры отображаются в разных тридах. Также возможно, что они друг другу мешают....

Вообщем нужне чел, реально секущий именно в яве под МС. Оплата в зависимости от сложности проблемы. То есть, если там надо пол аплета переписывать, то она естесвенно будет выше. 50$ - это в случае, если удастся отделаться несколькими изменениями кода.

Java
21 год назад
itbmike
Holodov Mike 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

devorior
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад
$50
14 дней

Заявки фрилансеров

devorior
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
17 лет назад
21 год назад

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