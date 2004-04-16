Требуется модификация скрипта казино, использующего MD5 шифрование. Необходимо изменить алгоритм шифрования с 9 чисел на 20. Задача включает доработку существующего кода для обеспечения безопасности данных.
Нужен спец по Java-Appletam. Необходима модификация апплета.
Есть апплет. Отллично работает под appletviewer от j2sdk,
однако при запуске IE 6.0 Один из Thead`ов не запускается (долго отлавливал, пока нашел в чем дело). Есть подозрение, что у MS JVM есть ограничение на колличество Thread`ов. Нужен спец, который этот апплет заставит нормально работать. Скорее всего нужно два трида обьединить в один. Аплет обеспечивает отображение потокового видео и базовые и промежуточные кадры отображаются в разных тридах. Также возможно, что они друг другу мешают....
Вообщем нужне чел, реально секущий именно в яве под МС. Оплата в зависимости от сложности проблемы. То есть, если там надо пол аплета переписывать, то она естесвенно будет выше. 50$ - это в случае, если удастся отделаться несколькими изменениями кода.
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