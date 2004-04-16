Требуется доработать скрипт системы активной раскрутки. Нужно внедрить оплату кредитов через Roboxchange.net, изменить форму добавления кредитов, добавить таргетинг, встроить в существующий дизайн и вывести статистику на главную страницу. Также необходимо убрать распределение по категориям и увеличить длину пароля до 8 символов.
Скрипт обменного пункта WM<-->E-gold
Необходимо создать обменный пункт WM
Автоматизированная система.
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