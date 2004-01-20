Требуется программист с опытом работы в PHP и MySQL для выполнения задач в области веб-программирования. Ожидается знание технологий и готовность к выполнению поставленных задач.
Нужен программист(PHP+Mysql) для выполнения работ..(5)
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