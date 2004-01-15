Требуется разработка скриптов для букмекерской конторы, которые обеспечат функционал для онлайн-беттинга. Задача включает создание необходимых алгоритмов и интерфейса для пользователей.
Скрипты с сайту
нужны скрипты с сайту www.publichouse.ru
а именно
1) создание базы данных
2) поиск по этой базе данных
3) партнерская программа
4) установка скриптов на сервер
Дизайн уже есть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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