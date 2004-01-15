Скрипты с сайту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок318 просмотров

нужны скрипты с сайту www.publichouse.ru

а именно

1) создание базы данных

2) поиск по этой базе данных

3) партнерская программа

4) установка скриптов на сервер

Дизайн уже есть.

21 год назад
gmob
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Выбранный исполнитель

sglobyte
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад
$40
5 дней

Заявки фрилансеров

sglobyte
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад
21 год назад