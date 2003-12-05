Добавление досок в авторассыльщик(около 200-300 штук вручную через админпанель)Есть специальная форма добавления..Вышлю образец,что и как поясню.

Плюс понадобится добавить и настроить скрипт на битые ссылки.

Работа простая но нудная.Требует внимания и усидчивости...Срок выполнения - максимум неделя!

Внимание..Публикую запрос уже второй раз...по причине недобросовестных вебмастеров!

Просьба : 1." Специалистов" которые уже делали ставки ранее и дальше разговоров не двинулись ... -не делать их...Все ваши ники и имена имеются в наличии..На халяву здесь ничего не получается...Теряете время(и свое и мое!)

2.Различные студии,организации и дизайн-сайты с огромными астрономическими суммами и предложениями с Луны - просьба ставки не делать..Не тратьте время свое и мое!

3. Кулибиных, с идеями по организации автоматической возможности выполнения этой работы ,просьба не беспокоить!

Ручная работа..Так написан скрипт и переписывать его не надо!

Для тех.кто серьезно и быстро заинтересован в выполнении этой работы,предложения на форум...Желательно знание этой работы...Качественное выполнение гарантирует возможность сотрудничества в дальнейшем 1 раз в 2-3 месяца!

Внимательно читайте что нужно сделать..