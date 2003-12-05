Требуется помощь в исправлении скрипта, который некорректно обрабатывает клики в поле ТОП. При нажатии балл должен увеличиваться, но этого не происходит. Необходимо найти и устранить проблему в коде.
Добавление досок в авторассыльщик объявлений + отладка
Добавление досок в авторассыльщик(около 200-300 штук вручную через админпанель)Есть специальная форма добавления..Вышлю образец,что и как поясню.
Плюс понадобится добавить и настроить скрипт на битые ссылки.
Работа простая но нудная.Требует внимания и усидчивости...Срок выполнения - максимум неделя!
Внимание..Публикую запрос уже второй раз...по причине недобросовестных вебмастеров!
Просьба : 1." Специалистов" которые уже делали ставки ранее и дальше разговоров не двинулись ... -не делать их...Все ваши ники и имена имеются в наличии..На халяву здесь ничего не получается...Теряете время(и свое и мое!)
2.Различные студии,организации и дизайн-сайты с огромными астрономическими суммами и предложениями с Луны - просьба ставки не делать..Не тратьте время свое и мое!
3. Кулибиных, с идеями по организации автоматической возможности выполнения этой работы ,просьба не беспокоить!
Ручная работа..Так написан скрипт и переписывать его не надо!
Для тех.кто серьезно и быстро заинтересован в выполнении этой работы,предложения на форум...Желательно знание этой работы...Качественное выполнение гарантирует возможность сотрудничества в дальнейшем 1 раз в 2-3 месяца!
Внимательно читайте что нужно сделать..
Заявки фрилансеров
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