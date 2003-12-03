Требуется разработка скриптов для букмекерской конторы, аналогичных функционалу сайта Marathonbet. Необходимы навыки веб-программирования и опыт в создании систем для беттинга.
Авторассыльщик:Добавление новых досок -удаление мертвых+(банер)
Установка скрипта не требуется.Необходима полная проверка базы данных досок объявлений на сайте рассылок объявлений..Необходимо проверить и удалить все мертвые доски и добавить новые...Общее кол-во 1000 досок.
В зависимости от качества выполненной работы,вы будете привлекаться для ее выполнения 1 раз в 2-3 месяца.
Работа кажется простой,но требует усидчивости и внимания.Скрипт очень чувствителен к разного рода неправильным действиям.
Банер надо будет изготовить в нескольких размерах.(эта работа возможна отдельно от основной)
Все ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ предложения на форум.
Внимательно читайте что необходимо сделать .
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