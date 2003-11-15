Разработать обменный пункт для онлайн-обмена валют с поддержкой направления wmz, wmr, wme, e-gold и yandex деньги. Требуется обеспечить функциональность обмена во всех направлениях. Аналогичные решения могут быть найдены на ресурсах вроде wmspb.ru.
Отладка сайта по рассылке объявлений.
Установка скрипта не требуется.Необходима полная проверка базы данных досок объявлений на сайте рассылок объявлений..Необходимо проверить и удалить все мертвые доски и добавить новые...Общее кол-во 1000 досок.
В зависимости от качества выполненной работы,вы будете привлекаться для ее выполнения 1 раз в 2-3 месяца.
Работа кажется простой,но требует усидчивости и внимания.Скрипт очень чувствителен к разного рода неправильным действиям.
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