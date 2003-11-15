Отладка сайта по рассылке объявлений.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок341 просмотр

Установка скрипта не требуется.Необходима полная проверка базы данных досок объявлений на сайте рассылок объявлений..Необходимо проверить и удалить все мертвые доски и добавить новые...Общее кол-во 1000 досок.

В зависимости от качества выполненной работы,вы будете привлекаться для ее выполнения 1 раз в 2-3 месяца.

Работа кажется простой,но требует усидчивости и внимания.Скрипт очень чувствителен к разного рода неправильным действиям.

21 год назад
Olmost
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
21 год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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