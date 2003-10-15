Требуется разработка виртуального обменного пункта WEBMONEY. Проект предполагает создание функционала для обмена валют с учетом перспективы роста и удобства использования. Ожидается проработка всех необходимых функций и интерфейса.
Flash-редактор текста
Требуется написать редактор на Flash, с помощью которого можно добавлять текстовые поля, в каждом из которых возможны следующие действия:
-изменение параметров цвета, шрифта, размера (вплоть до отдельных символов)
-автоматическая нумерация или расстановка маркеров "*"
-произвольное изменение размеров текстовых полей, перемещение их в пределах поля редактора
Намек на стандартные возможности графических редакторов при работе с текстом.
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