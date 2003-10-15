Flash-редактор текста

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок344 просмотра

Требуется написать редактор на Flash, с помощью которого можно добавлять текстовые поля, в каждом из которых возможны следующие действия:

-изменение параметров цвета, шрифта, размера (вплоть до отдельных символов)

-автоматическая нумерация или расстановка маркеров "*"

-произвольное изменение размеров текстовых полей, перемещение их в пределах поля редактора

Намек на стандартные возможности графических редакторов при работе с текстом.

22 года назад
krauz2000
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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