Требуется разработка панели управления для пользователей инвестиционной компании. Включить статистику по вкладам, движение средств и обменный пункт. Также необходимо реализовать регистрацию новых пользователей с вводом данных и создать форму для регистрации.
WM-LOTTERY
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