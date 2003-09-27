Требуется доработать калькулятор на JavaScript, начатый по ссылке. Необходимо улучшить функционал и интерфейс. Ожидаются предложения по оптимизации и добавлению новых функций.
Изготовления административной панели
необходимо изготовить административную панель для каталога фирм и предприятий.
Требования:
1.управления рассылкой
2. Добавления новостей из админ панели(архив новостей)
3.Голосование
4.Управления пользователями(просмотр, удаление)
5.Удобный аккаунт пользователя(поиск, вывод фирм по алфавиту)
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