Изготовления административной панели

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки305 просмотров

необходимо изготовить административную панель для каталога фирм и предприятий.

Требования:

1.управления рассылкой

2. Добавления новостей из админ панели(архив новостей)

3.Голосование

4.Управления пользователями(просмотр, удаление)

5.Удобный аккаунт пользователя(поиск, вывод фирм по алфавиту)

22 года назад
russervice
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22 года в сервисе
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22 года назад

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