Калькулятор на JavaScript

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок1091 просмотр

Необходимо написать небольшой калькулятор. Начало положено здесь http://www.wmru.ru/kalculator.html. Теперь необходимо его доработать...

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JavaScript
22 года назад
wmru
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

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Нет заявок фрилансеров