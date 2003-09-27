Требуется разработка веб-портала, аналогичного RusIP, с расширенными возможностями. Необходима админка для управления всеми функциями системы, включая автоматическую продажу кредитов. Обратите внимание на функционал rusip.com для примера.
Калькулятор на JavaScript
$15Завершен5 заявок1091 просмотр
Необходимо написать небольшой калькулятор. Начало положено здесь http://www.wmru.ru/kalculator.html. Теперь необходимо его доработать...
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22 года назад
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22 года назад
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