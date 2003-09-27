Модернизация скриптов CAPa

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок907 просмотров

Модернизация скриптов capa:

СЕРФИНГ:

-Нужно добавить ещё два вида серфинга - гео-серфинг - на, добавляется в базу откуда посетителей, и в таргетинге ещё одном указывает рекламодатель для каких стран типа....Авто-серфинг, просто вручную ставишь с серфит сам!

Главное, чтобы на каждом виде серфинга можно было рекламодателю выставлять от 0 до скольки кредитов выдавать челу!

РАССЫЛКА:

-Платная рассылка, рекламодатель может отсылать письма, указать скольку числу выслать, юзвер получает деньги за просмотр письма!!

ПРОКСИ:

-Определять чел по прокси, если да, то его удалять, смотреть, если в базе такой же как у него ip, если есть то опять же удалять все аккаунты с этим ip, нужно как-то продумать, чтобы у тех, у кого динамичный ip не удалялись!!!

РЕФЕРАЛЛЫ:

-Cтатистика по каждому рефераллу, сколько заработал юзверу и т.п.

CТАТИСТИКА:

!!Активных серферов: 0

!!Активных cайтов: 0

БОНУСЫ:

Бонусы активным серферам

типа должна быть статистика по самым активным серферам, зачислять самым активным 3-ём по 50 кредитов!

Бонус за приведшего рефералла

если человек привлекает рефералла, то 2 цента автоматический зачисляются на аккаунт!!

Бонус за рекламодателя

если человек привлёк рекламодателя, который пополнил счёт и купил кредиты, то зачислять челу 5 центов!!

И ПРОВЕРИТЬ НА НАЛИЧИЕ ДЫР, КОНЕЧНО ЖЕ!

22 года назад
azazel
Гость 
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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