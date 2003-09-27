Требуется опытный программист для разработки скриптов в рамках сложного веб-проекта. Задача включает в себя написание и оптимизацию кода. Ищутся профессионалы с навыками веб-программирования.
Модернизация скриптов CAPa
Модернизация скриптов capa:
СЕРФИНГ:
-Нужно добавить ещё два вида серфинга - гео-серфинг - на, добавляется в базу откуда посетителей, и в таргетинге ещё одном указывает рекламодатель для каких стран типа....Авто-серфинг, просто вручную ставишь с серфит сам!
Главное, чтобы на каждом виде серфинга можно было рекламодателю выставлять от 0 до скольки кредитов выдавать челу!
РАССЫЛКА:
-Платная рассылка, рекламодатель может отсылать письма, указать скольку числу выслать, юзвер получает деньги за просмотр письма!!
ПРОКСИ:
-Определять чел по прокси, если да, то его удалять, смотреть, если в базе такой же как у него ip, если есть то опять же удалять все аккаунты с этим ip, нужно как-то продумать, чтобы у тех, у кого динамичный ip не удалялись!!!
РЕФЕРАЛЛЫ:
-Cтатистика по каждому рефераллу, сколько заработал юзверу и т.п.
CТАТИСТИКА:
!!Активных серферов: 0
!!Активных cайтов: 0
БОНУСЫ:
Бонусы активным серферам
типа должна быть статистика по самым активным серферам, зачислять самым активным 3-ём по 50 кредитов!
Бонус за приведшего рефералла
если человек привлекает рефералла, то 2 цента автоматический зачисляются на аккаунт!!
Бонус за рекламодателя
если человек привлёк рекламодателя, который пополнил счёт и купил кредиты, то зачислять челу 5 центов!!
И ПРОВЕРИТЬ НА НАЛИЧИЕ ДЫР, КОНЕЧНО ЖЕ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт22 года назад
- $50
Требуется разработка сайта обменного пункта WebMoney. Начальный этап включает создание платформы с возможностью последующего добавления дополнительных услуг. Дизайн и концепция не предусмотрены на данном этапе. Обсуждение условий оплаты возможно.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт22 года назад
- $30
Требуется разработать флеш заставку на тему финансов с размером 600х200. Обратите внимание на уникальность дизайна и анимации. Пример можно найти на сайте idengi.ru.Веб-программирование11 заявокЗавершен22 года назад
- $20
Требуется разработка административной панели для каталога фирм и предприятий. Основные функции: управление рассылкой, добавление новостей, голосование и управление пользователями. Необходим удобный интерфейс для пользователей с возможностью поиска и отображения фирм по алфавиту.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт22 года назад
- $15
Требуется доработать калькулятор на JavaScript, начатый по ссылке. Необходимо улучшить функционал и интерфейс. Ожидаются предложения по оптимизации и добавлению новых функций.Веб-программирование5 заявокЗавершен22 года назад
- $50
Требуется разработка веб-портала, аналогичного RusIP, с расширенными возможностями. Необходима админка для управления всеми функциями системы, включая автоматическую продажу кредитов. Обратите внимание на функционал rusip.com для примера.Веб-программирование10 заявокЗакрыт22 года назад
- $200
Срочно требуется креативный дизайнер, обладающий знаниями Flash. Работа постоянная, оплата возможна в любой форме. Ищем профессионала для выполнения веб-дизайна.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт22 года назад
- $150
Ищется разработчик для создания обменного автомата с автоматическим обменом WMZ, WMR, WME, E-gold USD и Я.Деньги (PayCash). Скрипт должен быть хорошо прокомментирован для удобства использования и модификации в будущем.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт22 года назад
- $125
Требуется разработка скрипта для автоматического обмена Яндекс Денег на такие интернет-валюты, как WebMoney, E-gold, PayCash и UAH Money. Скрипт должен быть хорошо прокомментирован для удобства последующей работы с ним.Веб-программирование5 заявокЗавершен22 года назад