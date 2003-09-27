Требуется разработка сайта обменного пункта WebMoney. Начальный этап включает создание платформы с возможностью последующего добавления дополнительных услуг. Дизайн и концепция не предусмотрены на данном этапе. Обсуждение условий оплаты возможно.
Разработка скриптов для проекта
Сложный проект нужен хороший программист
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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