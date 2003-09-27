Обменный пункт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт23 заявки668 просмотров

Необходимо создание обменного пункта WebMoney, дизайна и каких-то мыслей по поводу сайта нет. Для начала необходим сайт обменника, затем возможно дополнение другими услугами. Т.е. виртуальный обменный пункт. На счет оплаты - возможно договориться.

22 года назад
nautica
Гость 
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22 года в сервисе
Был
14 лет назад

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