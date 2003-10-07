Описание задания

Назначение страницы

Страница предназначена для подтверждения заявок на получене кредита , выставленных на бирже кредитов.

Для выявления попыток получения кредитов с краденных киперов, необходимо записывать IP - адрес и время.

Методика работы

Поле выставления заявки на бирже кредтов, Кредитуемый производит подтверждение звоей заявки на данной странице .

Кредитуемый самостоятельно заролняет поля ввода "Номер заявки", "сумма кредита WMZ", "сумма возврата WMZ" и "срок кредита".

После нажатия кнопки "Отправить", происходит определение WMID, типа аттестата(R-регистратор, P- персональный, N-начальный) и IP-адреса.

Формируется новая строка (верхняя) в таблице , куда заносятся полученные данные , данные введенные пользователем и текущие дата и время.

Таблица на странице имеет для просмотра 30 строк.

Строки не уместившиеся на данной странице, должны быть доступны для просмотра по ссылкам по 30 строк на странице

Строки отсортированны по дате и времени.

Желательно рассмотреть возможность сортировки по WMID и "№ заявки