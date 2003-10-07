Необходимо создать многофункционального спонсора, обеспечивающего заработок через регистрацию, клики, письма и конкурсы. Интеграция с основными брокерами и размещение на Unix/Linux/BSD сервере. Проект включает возможность реализации пирамиды.
Подтверждение заявок
Описание задания
Назначение страницы
Страница предназначена для подтверждения заявок на получене кредита , выставленных на бирже кредитов.
Для выявления попыток получения кредитов с краденных киперов, необходимо записывать IP - адрес и время.
Методика работы
Поле выставления заявки на бирже кредтов, Кредитуемый производит подтверждение звоей заявки на данной странице .
Кредитуемый самостоятельно заролняет поля ввода "Номер заявки", "сумма кредита WMZ", "сумма возврата WMZ" и "срок кредита".
После нажатия кнопки "Отправить", происходит определение WMID, типа аттестата(R-регистратор, P- персональный, N-начальный) и IP-адреса.
Формируется новая строка (верхняя) в таблице , куда заносятся полученные данные , данные введенные пользователем и текущие дата и время.
Таблица на странице имеет для просмотра 30 строк.
Строки не уместившиеся на данной странице, должны быть доступны для просмотра по ссылкам по 30 строк на странице
Строки отсортированны по дате и времени.
Желательно рассмотреть возможность сортировки по WMID и "№ заявки
Заявки фрилансеров
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