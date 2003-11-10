Ищется специалист по веб-программированию для разработки веб-приложения REwers. Необходимы навыки работы с HTML, CSS и JavaScript. Задача включает создание интуитивно понятного интерфейса и функционала для пользователей.
Лотереи и игры. Расчет в WM (on-line режим).
Все расчеты в игры и лотереях должны работать в on-line режиме (мгновенно, без участия человека). Рассматриваются только качественные скрипты.
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