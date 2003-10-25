Разработать страницу для подтверждения заявок на кредиты на бирже. Необходимо реализовать поля ввода для номера заявки, суммы кредита, суммы возврата и срока кредита. После отправки формы записывать данные, включая IP-адрес и время, в таблицу, отображающую последние 30 строк с возможностью сортировки по дате, WMID и номеру заявки.