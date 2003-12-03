Требуется разработать скрипты для сайта, аналогичного mestkom.ru. Предоставляется Техническое Задание. При согласовании цены будут предоставлены все необходимые материалы для выполнения задачи.
Puakma RAD plugin for Eclipse - remote development project
Eclipse RAD plugin 8 weeks project - remote work (от 2000 до 2000 )
We open a 8 weeks project for remote development.
Project goal: Write a RAD plugin to Eclipse as an IDE for this http://www.puakma.net product
Deadline: March/April 2004 To be started best in January - finished in the end of February/March. Time to release kept up to 3 month max. I expect 60-80 days/evenings ;-) of development.
Resources: 1 experienced eclipse java developer.
Budget: 2000 USD
Payment: 30% after first preview, 30% after working beta is delivered, 40% after gold is released
Work location: Home + internet to communicate
Transfer: Western Union or wire transfer
Заявки фрилансеров
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