Требуется доработка готового сайта на HTML+JS: добавление новостей, гостевой и фотогалереи. Необходима разработка CMS для управления всеми разделами. Материалы предоставляются. Хостинг по выбору: ваш или мой (оплата за ваш хостинг осуществляется заказчиком).